A Prefeitura de Jacareí anunciou a instalação de um novo centro de distribuição do Mercado Livre, em Jacareí, no Vale do Paraíba, com potencial para gerar cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos.

A parceria promete transformar o cenário econômico do município nos próximos anos. O novo centro de distribuição será localizado no bairro Jardim Esperança, com investimento estimado em R$ 500 milhões.

O empreendimento terá uma área total de 300 mil m², sendo cerca de 140 mil m² de área construída. As obras já começaram com serviços de terraplanagem, e a previsão é de conclusão em 2027.

A localização estratégica foi um dos fatores decisivos para a escolha da cidade, com fácil acesso às rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, importantes corredores logísticos do estado de São Paulo.

+ EMPREGOS.

Segundo a prefeitura, o projeto deve gerar aproximadamente 5.000 empregos diretos e indiretos, fortalecendo o mercado de trabalho local e ampliando as oportunidades de renda para a população. Além do impacto no emprego, o novo centro deve ampliar a capacidade logística do Mercado Livre na região, acompanhando o crescimento do comércio eletrônico no Brasil.

PLANO DIRETOR.

A chegada da empresa também está alinhada às mudanças no Plano Diretor do município, que flexibilizou regras urbanísticas para atrair grandes investimentos e acelerar o desenvolvimento econômico.