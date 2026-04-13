O ISG (Instituto Sócrates Guanaes) tem 25 vagas abertas no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São José dos Campos para início imediato. As oportunidades são para contratação efetiva e contemplam diferentes áreas da saúde e setores administrativos.
O objetivo é reforçar a equipe e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.
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Vagas
As vagas disponíveis abrangem cargos como analistas (comunicação, pessoal e TI), assistentes (departamento pessoal e social), além de funções operacionais e técnicas, como auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório e auxiliar de manutenção.
Na área da saúde, há oportunidades para enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e operadores de teleatendimento. Também estão disponíveis vagas para técnicos em diversas especialidades, incluindo enfermagem, enfermagem do trabalho, farmácia, informática, laboratório, radiologia e segurança do trabalho.
Salários
A remuneração varia de acordo com as funções, a carga horária, a experiência e a formação do candidato.
Para o cargo de auxiliar de governança (limpeza), o salário é de R$ 1.478,45 para uma jornada de 36 horas semanais. Para funções de nível superior, a remuneração varia entre R$ 2.290,37 (psicólogo) e R$ 5.697,85 (farmacêutico).
Para quem tem formação técnica, os vencimentos vão de R$ 2.086,11 a R$ 4.319,67.
Os interessados devem acompanhar o edital e realizar por meio do site oficial da instituição e realizar inscrição na plataforma Gupy.