14 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

AME SJC abre seleção para 25 vagas; salários chegam a R$ 5.697,85

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Instituto Sócrates Guanaes tem 25 vagas abertas no AME de São José dos Campos
Instituto Sócrates Guanaes tem 25 vagas abertas no AME de São José dos Campos

O ISG (Instituto Sócrates Guanaes) tem 25 vagas abertas no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São José dos Campos para início imediato. As oportunidades são para contratação efetiva e contemplam diferentes áreas da saúde e setores administrativos.

O objetivo é reforçar a equipe e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

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Vagas

As vagas disponíveis abrangem cargos como analistas (comunicação, pessoal e TI), assistentes (departamento pessoal e social), além de funções operacionais e técnicas, como auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório e auxiliar de manutenção.

Na área da saúde, há oportunidades para enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e operadores de teleatendimento. Também estão disponíveis vagas para técnicos em diversas especialidades, incluindo enfermagem, enfermagem do trabalho, farmácia, informática, laboratório, radiologia e segurança do trabalho.

Salários

A remuneração varia de acordo com as funções, a carga horária, a experiência e a formação do candidato.

Para o cargo de auxiliar de governança (limpeza), o salário é de R$ 1.478,45 para uma jornada de 36 horas semanais. Para funções de nível superior, a remuneração varia entre R$ 2.290,37 (psicólogo) e R$ 5.697,85 (farmacêutico).

Para quem tem formação técnica, os vencimentos vão de R$ 2.086,11 a R$ 4.319,67.

Os interessados devem acompanhar o edital e realizar por meio do site oficial da instituição e realizar inscrição na plataforma Gupy.

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