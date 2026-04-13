O ISG (Instituto Sócrates Guanaes) tem 25 vagas abertas no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São José dos Campos para início imediato. As oportunidades são para contratação efetiva e contemplam diferentes áreas da saúde e setores administrativos.

O objetivo é reforçar a equipe e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

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