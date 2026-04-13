O Governo do Estado de São Paulo anunciou o pagamento de aproximadamente R$ 1 bilhão como bônus para a educação.

O montante será destinado a mais de 188 mil servidores da rede estadual que atingiram as metas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

O montante representa o dobro do pago em 2025, quando foram distribuídos R$ 544 milhões. No Vale do Paraíba, o valor chega a R$ 53,5 milhões para o benefício de cerca de 10 mil profissionais.

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