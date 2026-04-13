O Governo do Estado de São Paulo anunciou o pagamento de aproximadamente R$ 1 bilhão como bônus para a educação.
O montante será destinado a mais de 188 mil servidores da rede estadual que atingiram as metas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).
O montante representa o dobro do pago em 2025, quando foram distribuídos R$ 544 milhões. No Vale do Paraíba, o valor chega a R$ 53,5 milhões para o benefício de cerca de 10 mil profissionais.
Pagamento
Este ano, o pagamento ocorrerá em duas etapas. A primeira, já em abril, considera os resultados do Saresp com bonificação para professores, gestores e equipes de apoio. A segunda, prevista para setembro, terá como base os resultados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2025. Nesse caso, serão contemplados professores de língua portuguesa e matemática dos anos avaliados, além das equipes gestoras das escolas que cumprirem as metas estabelecidas.
O número de beneficiados cresceu 18% em relação ao ano anterior, sendo a maioria composta por integrantes do quadro do magistério.
Metas
Segundo a Secretaria da Educação, os resultados expressivos do Saresp em 2025 contribuíram diretamente para o valor recorde do bônus. A rede estadual alcançou a melhor média histórica em matemática no Ensino Fundamental, além de registrar crescimento de 16,5% no desempenho dos anos finais em relação ao ano anterior.
Entre as unidades de ensino, 3.760 escolas atingiram a chamada “meta ouro” no Saresp. Já o nível “diamante” será concedido às escolas que também alcançarem esse desempenho no Saeb, o que pode garantir até dois salários extras aos servidores.
Valor do bônus
O valor médio do bônus por profissional é de R$ 5.066,89. O cálculo do benefício considera o desempenho dos alunos, a evolução da aprendizagem, a frequência escolar e a participação nas avaliações, além das metas específicas de cada unidade de ensino.