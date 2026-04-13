A ação de guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvou a vida de 22 pessoas em 14 ocorrências de afogamento no Litoral Norte, no final de semana, nos dias 11 e 12 de abril. Não houve mortes na região. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (13).
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Em São Sebastião, o GBMar atuou em quatro ocorrências de afogamento com seis vítimas salvas. Ubatuba registrou os números mais elevados: 10 afogamentos e 16 vidas salvas. Não houve ocorrências em Caraguatatuba e Ilhabela, segundo o GBMar.
Em todo o litoral paulista, o GBMar registrou 31 ocorrências de afogamento com 51 vidas salvas no final de semana. Houve uma morte em Guarujá, no domingo (12).
A corporação também realizou 4.089 ações preventivas no sábado (11) e 6.325 no domingo no litoral paulista.
Na temporada de verão de 2026, de 1º de janeiro até 12 de abril, foram registradas 63 mortes por afogamento, com 1.680 salvamentos e 2.613 vítimas salvas.
“O GBMar reforça que a prevenção continua sendo a principal ferramenta para preservação da vida. A orientação é que os banhistas frequentem praias protegidas por postos de guarda-vidas, observem a sinalização do mar, evitem áreas de risco e sigam as recomendações dos profissionais de serviço”, informou a corporação.