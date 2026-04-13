A ação de guarda-vidas do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvou a vida de 22 pessoas em 14 ocorrências de afogamento no Litoral Norte, no final de semana, nos dias 11 e 12 de abril. Não houve mortes na região. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (13).

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Em São Sebastião, o GBMar atuou em quatro ocorrências de afogamento com seis vítimas salvas. Ubatuba registrou os números mais elevados: 10 afogamentos e 16 vidas salvas. Não houve ocorrências em Caraguatatuba e Ilhabela, segundo o GBMar.