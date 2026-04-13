14 de abril de 2026
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Homem é preso e menor é apreendido por tráfico em Bananal

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas apreendidas em Bananal
Drogas apreendidas em Bananal

Um homem e um adolescente foram detidos em Bananal por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no domingo (12) e resultou também na apreensão de entorpecentes.

A dupla foi avistada por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em atitude suspeita. Um deles arremessou uma mochila para dentro de uma casa ao perceber a presença da viatura.

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Eles foram abordados e o material foi recuperado na residência com autorização da proprietária. Foram apreendidas 66 porções de drogas, sendo 58 de crack e 8 de cocaína, além de cocaína a granel e pinos vazios.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Bananal, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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