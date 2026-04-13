Um homem e um adolescente foram detidos em Bananal por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no domingo (12) e resultou também na apreensão de entorpecentes.
A dupla foi avistada por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em atitude suspeita. Um deles arremessou uma mochila para dentro de uma casa ao perceber a presença da viatura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Eles foram abordados e o material foi recuperado na residência com autorização da proprietária. Foram apreendidas 66 porções de drogas, sendo 58 de crack e 8 de cocaína, além de cocaína a granel e pinos vazios.
Ambos foram conduzidos à Delegacia de Bananal, onde permaneceram à disposição da Justiça.