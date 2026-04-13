Uma mulher foi presa em flagrante por golpear o companheiro com faca em Taubaté. O crime acontece na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Estiva. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão, ainda com vida, e acabou socorrida pelo Samu.

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O registro do plantão policial informa que a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de possível tentativa de homicídio. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem, de 36 anos, ferido no chão e a mulher, de 26 anos, ao lado, segurando uma faca. O resgate foi acionado e a vítima foi levada com vida para atendimento médico.