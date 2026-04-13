Um incidente envolvendo um ônibus de passageiros causou a interdição do acostamento na rodovia SP-099 (Tamoios) na manhã desta segunda-feira (13).

O bloqueio ocorre no sentido Litoral (Sul), em um trecho de pista dupla, no trecho de Paraibuna, desde às 7h27, mas não há complicações ou impactos no tráfego.

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