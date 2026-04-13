A Polícia Civil de São Paulo prendeu no Maranhão, neste domingo (12), uma mulher de 22 anos investigada por disseminar ódio e incentivar violência em redes sociais.

A ação foi coordenada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Mogi das Cruzes após o núcleo de inteligência da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de SP) identificar que ela instigou um jovem de 18 anos a cometer violência em um episódio recente no interior paulista.

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