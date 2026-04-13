A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro investiga a execução de Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos, conhecido popularmente como “Feijão”, que foi encontrado baleado e morto na cidade nesse domingo (12). O crime aconteceu por volta das 13h40, em via pública, na avenida Luiz Bittencourt, no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem já sem sinais vitais.
Ainda segundo o registro policial, a vítima teria sido atingida por diversos disparos. Um projétil também foi localizado na área, que foi preservada para a realização dos trabalhos técnicos da perícia.
Testemunhas que estavam nas proximidades não souberam informar a autoria do crime. O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro.
Autor ainda não foi identificado
As investigações estão sob a responsabilidade da DIG, que trabalha para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Este é o terceiro homicídio registrado em Cruzeiro em 2026, segundo dados das autoridades policiais.
A cidade está na segunda colocação do ranking da violência em São Paulo, com 25,35 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, taxa que leva em consideração 19 mortes violentas nos últimos 12 meses. Quem lidera a lista estadual é Lorena, com 33 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 28 mortes nos últimos 12 meses.