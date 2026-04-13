A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro investiga a execução de Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos, conhecido popularmente como “Feijão”, que foi encontrado baleado e morto na cidade nesse domingo (12). O crime aconteceu por volta das 13h40, em via pública, na avenida Luiz Bittencourt, no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem já sem sinais vitais.