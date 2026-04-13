Uma ocorrência de rompimento de fiação da rede elétrica mobilizou o Corpo de Bombeiros em Ubatuba, na noite desse domingo (12).

O incidente, registrado por volta das 20h30 no cruzamento entre as ruas Cunhambebe e Liberdade, colocou em risco quem trafegava pela região central.

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Incidente