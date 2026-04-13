Uma ocorrência de rompimento de fiação da rede elétrica mobilizou o Corpo de Bombeiros em Ubatuba, na noite desse domingo (12).
O incidente, registrado por volta das 20h30 no cruzamento entre as ruas Cunhambebe e Liberdade, colocou em risco quem trafegava pela região central.
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Incidente
Uma parte da fiação elétrica se rompeu e ficou pendurada ao alcance de pessoas e veículos.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um fio energizado com alto potencial de causar choques elétricos.
De imediato, a área foi isolada e sinalizada até a chegada da concessionária de energia elétrica, que assumiu a responsabilidade pelos reparos técnicos e pela normalização da rede.
Recomendações de segurança
O Corpo de Bombeiros recomenda que, ao se deparar com fios caídos ou rompidos na via pública, o cidadão mantenha distância segura e evite qualquer tipo de contato direto ou indireto com a fiação. É essencial acionar os serviços de emergência imediatamente e jamais tentar isolar a área por conta própria.
As autoridades alertam, ainda, que a atenção deve ser redobrada em períodos de chuva ou ventos fortes, condições climáticas que aumentam significativamente o risco de quedas de cabos de energia.