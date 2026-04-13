A Urbam (Urbanizadora Municipal) anunciou a abertura de um novo concurso público destinado à contratação imediata de 25 auxiliares de serviços gerais.
A função é considerada estratégica para a operação da empresa, sendo a categoria com o maior volume de funcionários, atualmente com mais de 1.800 colaboradores dedicados à manutenção da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O edital completo já está disponível para consulta, e o período de inscrições começa nesta terça-feira (14), a partir das 8h. Os interessados têm até o dia 28 de abril de 2026 para efetivar a participação.
Salários e Benefícios
Os aprovados cumprirão uma jornada de 40 horas semanais com salário de R$ 1.804,00. Além da remuneração, a Urbam oferece vale-alimentação e transporte, seguro de vida e convênio de assistência médica após o período de experiência.
Requisitos e Inscrições
Para concorrer, os candidatos devem ser brasileiros, ter no mínimo 18 anos na data da convocação e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.Também não podem ter sido demitidos por justa causa pela Urbam anteriormente, exceto em casos de invalidação judicial.
A inscrição deve ser feita pelo site oficial da Urbam, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 30,00.