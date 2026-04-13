A Urbam (Urbanizadora Municipal) anunciou a abertura de um novo concurso público destinado à contratação imediata de 25 auxiliares de serviços gerais.

A função é considerada estratégica para a operação da empresa, sendo a categoria com o maior volume de funcionários, atualmente com mais de 1.800 colaboradores dedicados à manutenção da cidade.

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