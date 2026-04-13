A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a segunda-feira (13) começou com chuva persistente no extremo oeste e noroeste do estado. Ao longo do dia, a previsão indica predomínio de tempo estável, com pouca umidade e ausência de sistemas meteorológicos organizados.
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No leste, onde está o Vale do Paraíba, a influência marítima favorece maior nebulosidade, principalmente pela manhã, com ocorrência de chuviscos pontuais. À tarde, essa região permanece mais amena que o interior, com menor amplitude térmica.
De modo geral, a chuva será muito limitada e irregular no estado. O cenário reflete a atuação de uma massa de ar mais estável, mantendo o interior quente e seco e o leste mais úmido.
No oeste, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com pouca chance de chuva, com temperaturas máximas elevadas e calor mais intenso à tarde.
Na faixa central, há variação de nuvens, mas com predomínio de tempo firme e apenas possibilidade de chuva fraca e isolada, sem impacto relevante. As temperaturas variam de moderadas a elevadas, com aquecimento durante a tarde.