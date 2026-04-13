A morte de uma criança por meningite em Ubatuba foi confirmada pela Prefeitura após a emissão do laudo diagnóstico. O paciente permaneceu internado por três dias, mas não resistiu.
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A administração municipal enfatizou que se trata de um caso isolado e descartou qualquer indício de surto da doença na cidade.
Atendimento
O paciente deu entrada na rede municipal de saúde na última segunda-feira (6). Devido à gravidade do quadro, foi transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
Segundo a administração pública, todos os protocolos previstos para casos suspeitos foram seguidos desde o primeiro atendimento.
A morte foi confirmada na quinta-feira (9). Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a identidade e a idade exata da vítima não foram divulgadas para preservar a privacidade da família.
Vigilância Epidemiológica
A Secretaria de Saúde informou que os sintomas e a linha do tempo do caso estão sendo analisados com cautela e que os índices de imunização na cidade seguem em níveis considerados seguros.
Em 2025, 96% das crianças na faixa etária correspondente foram vacinadas. Em 2026, a cobertura já atinge 81%, índice dentro do cronograma esperado para o calendário básico infantil.
A administração reforçou que não há falta de imunizantes nas unidades de saúde e convoca pais e responsáveis para a aplicação das doses de reforço, especialmente para adolescentes entre 11 e 12 anos.