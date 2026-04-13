14 de abril de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Criança morre por meningite em Ubatuba; gestão nega surto

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Devido à gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte
Devido à gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte

A morte de uma criança por meningite em Ubatuba foi confirmada pela Prefeitura após a emissão do laudo diagnóstico. O paciente permaneceu internado por três dias, mas não resistiu.

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A administração municipal enfatizou que se trata de um caso isolado e descartou qualquer indício de surto da doença na cidade.

Atendimento

O paciente deu entrada na rede municipal de saúde na última segunda-feira (6). Devido à gravidade do quadro, foi transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

Segundo a administração pública, todos os protocolos previstos para casos suspeitos foram seguidos desde o primeiro atendimento.

A morte foi confirmada na quinta-feira (9). Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a identidade e a idade exata da vítima não foram divulgadas para preservar a privacidade da família.

Vigilância Epidemiológica

A Secretaria de Saúde informou que os sintomas e a linha do tempo do caso estão sendo analisados com cautela e que os índices de imunização na cidade seguem em níveis considerados seguros.

Em 2025, 96% das crianças na faixa etária correspondente foram vacinadas. Em 2026, a cobertura já atinge 81%, índice dentro do cronograma esperado para o calendário básico infantil.

A administração reforçou que não há falta de imunizantes nas unidades de saúde e convoca pais e responsáveis para a aplicação das doses de reforço, especialmente para adolescentes entre 11 e 12 anos.

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