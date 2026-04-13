A morte de uma criança por meningite em Ubatuba foi confirmada pela Prefeitura após a emissão do laudo diagnóstico. O paciente permaneceu internado por três dias, mas não resistiu.

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A administração municipal enfatizou que se trata de um caso isolado e descartou qualquer indício de surto da doença na cidade.

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