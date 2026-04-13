Um homem procurado por estupro cometido em 2024 foi localizado e preso na rua Leonardo da Vinci, em São José dos Campos.
A prisão ocorreu no sábado (11), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram em atitude suspeita.
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Após consulta aos antecedentes criminais, constatou-se mandado de prisão aberto contra ele por estupro de vulnerável. Diante dos fatos, houve a condução à Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.