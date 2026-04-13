Um homem procurado por estupro cometido em 2024 foi localizado e preso na rua Leonardo da Vinci, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu no sábado (11), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram em atitude suspeita.

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