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De acordo com o registro policial, o problema na via já persistia havia cerca de dois dias, período em que moradores acionaram a Sabesp para relatar o vazamento. Ainda segundo o documento, um novo chamado foi feito por volta da 1h da madrugada do dia do acidente.

Asfalto cedeu e homem foi eletrocutado

Horas depois, o asfalto cedeu no mesmo ponto, abrindo uma cratera de grandes proporções. Com o rompimento da estrutura, um poste caiu e fios elétricos se romperam. Um homem de 57 anos foi atingido por um desses cabos e sofreu uma descarga elétrica.