Um vazamento de água relatado por moradores dois dias antes pode estar diretamente ligado ao acidente que abriu uma cratera e deixou um homem ferido por descarga elétrica em São José dos Campos.
As informações constam em boletim de ocorrência registrado após o caso, ocorrido no domingo (12).
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De acordo com o registro policial, o problema na via já persistia havia cerca de dois dias, período em que moradores acionaram a Sabesp para relatar o vazamento. Ainda segundo o documento, um novo chamado foi feito por volta da 1h da madrugada do dia do acidente.
Asfalto cedeu e homem foi eletrocutado
Horas depois, o asfalto cedeu no mesmo ponto, abrindo uma cratera de grandes proporções. Com o rompimento da estrutura, um poste caiu e fios elétricos se romperam. Um homem de 57 anos foi atingido por um desses cabos e sofreu uma descarga elétrica.
O caso mobilizou equipes da Defesa Civil, da concessionária de energia EDP e da própria Sabesp, que foram acionadas para atender à ocorrência e conter os danos na região.
A investigação deve apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades pelo ocorrido.
Nota da Sabesp
Por meio de nota, a Sabesp afirmou que "lamenta" o acidente e diz que está em contato com a família da vítima.
"A Sabesp lamenta profundamente o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos, e prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família. A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", diz a nota.