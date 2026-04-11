A mulher do homem morto após troca de tiros em pizzaria de Pindamonhangaba, nessa sexta-feira (10), na avenida Abel Corrêa Guimarães, na Vila Rica, disse que o crime deixou uma “família destruída pela maldade e ganância do homem”.

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Segundo o registro da polícia, o homem que morreu foi identificado como Altair da Silva, de 46 anos. A troca de tiros ocorreu com um policial penal de 38 anos, que ficou ferido em um dedo da mão.