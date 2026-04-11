Um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma mulher de 39 anos ferida e presa nas ferragens do automóvel, segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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A colisão ocorreu no final da noite dessa sexta-feira (10), na Estrada Vicinal Tancredo Neves, também conhecida como Estrada das Pedrinhas, perto de um residencial. Não há informações sobre a dinâmica da colisão.