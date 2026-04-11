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ACIDENTE EM GUARÁ

Acidente entre carro e ônibus deixa mulher presa nas ferragens

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente envolveu um carro e um ônibus em Guaratinguetá
Acidente envolveu um carro e um ônibus em Guaratinguetá

Um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma mulher de 39 anos ferida e presa nas ferragens do automóvel, segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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A colisão ocorreu no final da noite dessa sexta-feira (10), na Estrada Vicinal Tancredo Neves, também conhecida como Estrada das Pedrinhas, perto de um residencial. Não há informações sobre a dinâmica da colisão.

De acordo com o Samu, a mulher estava presa nas ferragens e foi retirada do veículo após a intervenção do Corpo de Bombeiros.

Após receber os primeiros atendimentos ainda no local, ela foi encaminhada para a UPA de Guaratinguetá, com múltiplas fraturas.

Atenderam a ocorrência unidades do Samu e do Corpo de Bombeiros. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

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