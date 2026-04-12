Imagens obtidas por OVALE mostram o momento exato em que um homem é atingido por fios de alta tensão e sofre uma descarga elétrica após a queda de um poste na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos.

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As cenas, consideradas fortes, registram o instante em que a vítima entra em contato com a fiação energizada. O caso aconteceu neste domingo (12).