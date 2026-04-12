Imagens obtidas por OVALE mostram o momento exato em que um homem é atingido por fios de alta tensão e sofre uma descarga elétrica após a queda de um poste na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos.
As cenas, consideradas fortes, registram o instante em que a vítima entra em contato com a fiação energizada. O caso aconteceu neste domingo (12).
O homem, identificado como Odair, está no hospital em estado grave.
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Nova cratera se abre
O acidente ocorreu em uma área onde uma cratera se abriu, problema que, segundo moradores, não é novo. Anos atrás, a situação já havia saído do controle no mesmo local.
Durante esta semana, moradores relataram movimentação no solo e sinais de instabilidade, o que indicava risco iminente.
Nota da Sabesp
Por meio de nota, a Sabesp afirmou que "lamenta" o acidente e diz que está em contato com a família da vítima.
"A Sabesp lamenta profundamente o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos, e prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família. A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", diz a nota.