O São José perdeu por 1 a 0 para o Juventus na tarde deste sábado (11), na Rua Javari, em São Paulo, na penúltima rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, fica com 6 pontos e quase sem chances. Para se classificar após a terceira derrota seguida, tem que vencer o Sertãozinho por goleada, possivelmente de cinco gols, e torcer para o Juventus, que já está classificado, vencer a Ferroviária fora de casa.

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