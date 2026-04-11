O São José perdeu por 1 a 0 para o Juventus na tarde deste sábado (11), na Rua Javari, em São Paulo, na penúltima rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, fica com 6 pontos e quase sem chances. Para se classificar após a terceira derrota seguida, tem que vencer o Sertãozinho por goleada, possivelmente de cinco gols, e torcer para o Juventus, que já está classificado, vencer a Ferroviária fora de casa.
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Na próxima rodada, o São José recebe o Sertãozinho na quarta-feira (15), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. No mesmo dia e horário, o Juventus visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como foi o jogo
Em campo, como esperado, o Juventus começou em cima da Águia e Elkin Muñoz teve boa chance logo no primeiro minuto. Após cruzamento da direita, ele fechou na segunda trave e bateu à direita de Gabriel Affonso, com perigo.
Outra grande chegada do Moleque Travesso foi aos 9min, quando Romário recebeu na entrada da área, dominou, girou e bateu por cima, mas o goleiro da Águia desviou para escanteio.
Apenas aos 16min o São José conseguiu chegar e em uma saída errada do goleiro Passarelli. No lance, Rodrigo Carioca pegou na entrada da área, livre, teve a chance de marcar, mas bateu fraco, em cima do goleiro.
Inclusive, a Águia melhorou depois disso e tirou a pressão juventina. Em muitos momentos, tinha até mais posse de bola.
Depois, aos 29min, Elkin Muñoz chegou a marcar um golaço, de fora da área, mas foi só um susto. Isso porque, na origem do lance, já tinha marcado falta de ataque e o lance já estava parado.
Na jogada seguinte, o São José respondeu e quase marcou com Alan Stence. Ele recebeu na entrada da área, fez a finta no marcador, mas bateu rasteiro, à direita, com muito perigo.
Contudo, o Juventus era mais eficiente e, aos 34min, abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Romário subiu livre, de cabeça, e mandou no meio do gol, após saída indecisa do goleiro joseense: 1 a 0.
E a situação ficou ainda mais dramática para o São José aos 39min, quando o meia Alan Stence fez falta dura no meio de campo e acabou expulso, deixando a Águia com um homem a menos. Mas, até o final do primeiro tempo, o placar ficou inalterado.
Segundo tempo
Na etapa final, o Juventus assustou logo aos 3min, em finalização de Edinho, que o goleiro Gabriel Affonso espalmou para frente, com perigo.
Com um homem a menos, o São José não conseguia pressionar e via o Moleque Travesso tocando melhor a bola. E o drama joseense ia aumentando.
Em contra-ataque aos 17min, Edinho escapou livre no meio de campo, avançou e bateu, mas Gabriel Affonso fez defesa espetacular e salvou a Águia.
Já o São José só levou perigo aos 28min, após lançamento em profundidade, quando Lucas Reis desviou de cabeça. Mas, o goleiro Passarelli espalmou para escanteio.
No lance seguinte, Clessione pegou outro cruzamento da direita e mandou, mas a zaga desviou para escanteio e a bola passou raspando a trave.
Quase no final, aos 43min, Clessione teve outra chance, quando recebeu na área, pela direita, mas chutou fraco, após dificuldade em dominar a bola. E, no fim, o Juventus ainda desperdiçou a chance de fazer o segundo.
Ficha técnica
Juventus
Passarelli; Marcelo (Gabriel Santiago), Fernando, Thomás Kayck e Matheus Leal; Ferreira, John Egito, Paulinho (Lucas Lopes) e Edinho (Kevin); Elkin Muñoz (Andrew) e Romário (Spañiol). Técnico: Thiago Carvalho.
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha (Ruan), João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique (Rikelmi); Luis Otávio (Euller), Thomaz Carvalho, Michael Paulista (Gabirel Ramos) e Alan Stence; Rodrigo Carioca (Lucas Reis)e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Gols: Romário, aos 34min do 1º tempo. Árbitro: Matheus Delgado Candançan. Local: estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo. Cartões amarelos: Luís Otávio, Euller (S); Andrew (J). Expulsão: Alan Stence (S). Público: 3.593 pagantes. Renda: R$ 137.950