O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), usou as redes sociais para comentar a cratera que se abriu na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste da cidade. Ele disse que o problema "é grave" e cobrou responsabilidade da Sabesp.

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O buraco provocou a queda de um poste de iluminação pública, espalhando cabos de alta tensão pela via. Um homem de aproximadamente 60 anos foi eletrocutado e precisou ser socorrido.