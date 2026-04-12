O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), usou as redes sociais para comentar a cratera que se abriu na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste da cidade. Ele disse que o problema "é grave" e cobrou responsabilidade da Sabesp.
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O buraco provocou a queda de um poste de iluminação pública, espalhando cabos de alta tensão pela via. Um homem de aproximadamente 60 anos foi eletrocutado e precisou ser socorrido.
Diante da gravidade da situação, os próprios familiares colocaram o homem em um carro e o encaminharam até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Putim, onde ele recebeu atendimento médico.
Segundo Anderson, o problema é “grave e não pode ser tratado como algo normal”.
“O rompimento de uma tubulação sob responsabilidade da Sabesp provocou uma erosão, a queda de um poste e deixou um cidadão ferido”, disse o prefeito.
“Quero, antes de tudo, me solidarizar com a vítima e sua família. Ele foi socorrido, está sendo acompanhado e, felizmente, encontra-se estável. Desde o primeiro momento, a Prefeitura esteve no local com suas equipes, atuando para isolar a área, garantir a segurança e evitar novos riscos”, afirmou Anderson.
Ele cobrou publicamente a Sabesp pela ocorrido: “Mas é preciso ser claro: a Sabesp precisa dar respostas e assumir suas responsabilidades. Vamos cobrar a apuração completa do que aconteceu e as providências necessárias para que situações como essa não se repitam. A segurança da população vem em primeiro lugar”.
Outro lado
Em nota, a Sabesp lamentou "profundamente" o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos. A empresa disse que prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família.
"A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", informou.