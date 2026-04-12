Na manhã deste domingo, o grupo Suçuarana, especializado em resgates em áreas de mata, iniciou uma operação de apoio às autoridades. Doze voluntários participaram das buscas, concentradas nas imediações de um córrego no Jardim da Granja, local onde surgiram indícios que levantaram a suspeita de que o jovem pudesse estar morto.

As equipes dividiram-se em dois grupos para percorrer toda a extensão do córrego. Um drone também foi utilizado para mapear o terreno e facilitar o trabalho dos voluntários.

Na sexta-feira (10), policiais civis já haviam realizado diligências na região após informações de que um corpo poderia estar enterrado no local. Durante a ação, foi encontrada uma bermuda reconhecida pela mãe de Wellington, com manchas de sangue. O material foi apreendido e encaminhado para perícia, com coleta de DNA dos pais para comparação. Um carrinho de mão também foi localizado na área.