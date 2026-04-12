“Ele foi encontrado vivo, graças a Deus”.
Foi com essa frase que Leila Silva agradeceu aos céus a família ter encontrado, com vida, o pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, de 23 anos, que estava desaparecido desde 30 de março.
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Segundo ela, Wellington foi encontrado em situação de rua no Centro de São José dos Campos, na tarde deste domingo (12).
“Ele está vivo e bem, mas não quer voltar para a casa. Está vivendo na rua. Vou vê-lo todos os dias e tentar convencê-lo a voltar”, disse a mãe.
Wellington estava desaparecido desde quando saiu da casa dos pais informando que iria trabalhar no bairro Jardim da Granja, na região sudeste da cidade, e não retornou. Desde então, familiares vinham realizando buscas por conta própria, enquanto a Polícia Civil conduzia as investigações.
Buscas pelo pedreiro
Na manhã deste domingo, o grupo Suçuarana, especializado em resgates em áreas de mata, iniciou uma operação de apoio às autoridades. Doze voluntários participaram das buscas, concentradas nas imediações de um córrego no Jardim da Granja, local onde surgiram indícios que levantaram a suspeita de que o jovem pudesse estar morto.
As equipes dividiram-se em dois grupos para percorrer toda a extensão do córrego. Um drone também foi utilizado para mapear o terreno e facilitar o trabalho dos voluntários.
Na sexta-feira (10), policiais civis já haviam realizado diligências na região após informações de que um corpo poderia estar enterrado no local. Durante a ação, foi encontrada uma bermuda reconhecida pela mãe de Wellington, com manchas de sangue. O material foi apreendido e encaminhado para perícia, com coleta de DNA dos pais para comparação. Um carrinho de mão também foi localizado na área.
Apesar dos indícios, nenhum corpo foi encontrado, e as buscas continuaram neste domingo até a localização do jovem, que estava vivo.
A mãe de Wellington disse que ele foi para a rua após problemas no relacionamento com a ex-mulher. Ela espera convencê-lo a voltar para casa.
“Ele disse que quer ficar sozinho por um tempo. Eu pretendo ir vê-lo todos os dias e tentar fazê-lo voltar para a casa. O mais importante é que ele está bem”, disse a mãe, que deve conversar com a Polícia Civil no início da semana.
Durante o período em que esteve desaparecido, a família recebeu diversas informações desencontradas sobre possíveis paradeiros do jovem, o que dificultou as buscas. A mãe chegou a percorrer diferentes regiões da cidade em busca do filho.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer o que ocorreu durante o período em que o jovem esteve desaparecido.