Um homem identificado como Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos, conhecido popularmente como “Feijão”, foi morto na tarde deste domingo (12), na avenida Luís Bittencourt, no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. Ele foi alvejado com pelo menos seis disparos de arma de fogo.

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O crime aconteceu por volta das 15h, na avenida Luís Bittencourt, localizada no bairro Itagaçaba. Segundo informações preliminares, moradores da região relataram ter ouvido diversos tiros, o que causou pânico entre quem estava nas proximidades.