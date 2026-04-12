13 de abril de 2026
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HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto em avenida de bairro de Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos
Vítima foi identificada como Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos

Um homem identificado como Luciano Escobar Ribeiro, 52 anos, conhecido popularmente como “Feijão”, foi morto na tarde deste domingo (12), na avenida Luís Bittencourt, no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. Ele foi alvejado com pelo menos seis disparos de arma de fogo.

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O crime aconteceu por volta das 15h, na avenida Luís Bittencourt, localizada no bairro Itagaçaba. Segundo informações preliminares, moradores da região relataram ter ouvido diversos tiros, o que causou pânico entre quem estava nas proximidades.

Quando equipes de socorro e policiais chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que irá auxiliar na coleta de evidências que possam esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Não há informações oficiais sobre a dinâmica do crime, bem como sobre a autoria ou motivação. A Polícia Civil deverá assumir as investigações.

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