13 de abril de 2026
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Domingo tem sol, clima ameno e chance de chuva localizada à tarde

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Parque da Cidade, em São José dos Campos
Parque da Cidade, em São José dos Campos

A Defesa Civil do Estado informou que o domingo (12) começou sem registro de chuva sobre o território paulista. Ao longo do dia, a previsão é de predomínio de tempo estável em São Paulo, com pouca nebulosidade no interior e maior influência marítima no leste.

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Há baixa possibilidade de chuva no extremo oeste. Na maior parte do estado, não há expectativa de precipitação significativa e, caso ocorra, a distribuição será irregular, sem eventos generalizados.

O padrão está associado à atuação de uma massa de ar estável, com subsidência predominante. No litoral, há maior umidade em baixos níveis, porém sem suporte para chuva expressiva.

No leste, predominam de leste a sudeste, sob influência oceânica, enquanto no interior variam entre leste, nordeste e sudeste. Não há atuação de sistemas frontais no período.

O padrão térmico indica interior mais quente e seco e leste mais ameno. O cenário geral é de tempo firme, com calor mais acentuado no interior e chuva apenas residual e localizada.

 

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