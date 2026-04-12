A Defesa Civil do Estado informou que o domingo (12) começou sem registro de chuva sobre o território paulista. Ao longo do dia, a previsão é de predomínio de tempo estável em São Paulo, com pouca nebulosidade no interior e maior influência marítima no leste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Há baixa possibilidade de chuva no extremo oeste. Na maior parte do estado, não há expectativa de precipitação significativa e, caso ocorra, a distribuição será irregular, sem eventos generalizados.