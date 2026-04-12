Após passar por interdição temporária em razão de manutenção, a Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação em São José dos Campos, foi liberada para o tráfego na tarde de sábado (11).
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A interdição ocorreu pela manhã, por volta de 7h, para etapa de manutenção na estrutura. Desta vez, a interdição ocorreu na pista superior da ponte.
A interdição foi necessária, segundo a Prefeitura, para o preenchimento dos pontos de fixação das agulhas utilizadas no acesso por rapel, técnica empregada nos serviços de inspeção e manutenção realizados recentemente na ponte.
A Prefeitura disse que a interdição deste sábado foi pontual e teve caráter técnico, sem previsão de novos bloqueios prolongados no local.
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Interdição anterior
A Ponte estaiada foi interditada em 23 de março, e liberada na noite de 26 de março, após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.
Na ocasião, os serviços incluíram conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem, além de uma inspeção detalhada dos cabos de sustentação. Por conta da altura, os trabalhos foram feitos com apoio de alpinistas industriais e engenheiros especializados, utilizando técnicas de rapel.