Após passar por interdição temporária em razão de manutenção, a Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação em São José dos Campos, foi liberada para o tráfego na tarde de sábado (11).

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A interdição ocorreu pela manhã, por volta de 7h, para etapa de manutenção na estrutura. Desta vez, a interdição ocorreu na pista superior da ponte.