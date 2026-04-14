O Vale do Paraíba registrou um aumento de 75% no total de mortes suspeitas por dengue em menos de uma semana. Os óbitos em investigação passaram de 4 para 7 entre os dias 7 e 11 de abril.
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O total de casos confirmados da doença cresceu 14% nesse período, passando de 2.883 para 3.292, com outros 2.543 casos em investigação. A região tem três óbitos por dengue em 2026
A Prefeitura de Jacareí confirmou na terça-feira (7) a segunda morte por dengue registrada em 2026 no município. O caso foi incluído no painel oficial da doença mantido pelo Governo do Estado de São Paulo.
Segundo a administração municipal, a vítima é um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março.
A primeira morte em Jacareí ocorreu em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro, quando um homem de 63 anos morreu por conta da doença. Ele também tinha doenças preexistentes. Jacareí lidera em quantidade de casos de dengue no Vale do Paraíba, com 1.453 confirmados e uma morte suspeita.
São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. O município contabiliza 531 casos da doença e dois óbitos em investigação. Taubaté tem 444 casos confirmados e duas mortes suspeitas.
As outras duas mortes suspeitas foram registradas em Tremembé e Lagoinha.