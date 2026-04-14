O Vale do Paraíba registrou um aumento de 75% no total de mortes suspeitas por dengue em menos de uma semana. Os óbitos em investigação passaram de 4 para 7 entre os dias 7 e 11 de abril.

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O total de casos confirmados da doença cresceu 14% nesse período, passando de 2.883 para 3.292, com outros 2.543 casos em investigação. A região tem três óbitos por dengue em 2026