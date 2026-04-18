Os automóveis estiveram presentes em 80,75% dos acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026, segundo dados do Infosiga. No mesmo período, as motos participaram de 69% dos sinistros na região, mas lideram nos acidentes fatais.

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Os acidentes envolvendo motos são mais mortais. Enquanto os motoristas de carro foram 20,69% das mortes, os motociclistas representaram 43,50% dos óbitos nos últimos 12 meses.