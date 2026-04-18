Os automóveis estiveram presentes em 80,75% dos acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026, segundo dados do Infosiga. No mesmo período, as motos participaram de 69% dos sinistros na região, mas lideram nos acidentes fatais.
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Os acidentes envolvendo motos são mais mortais. Enquanto os motoristas de carro foram 20,69% das mortes, os motociclistas representaram 43,50% dos óbitos nos últimos 12 meses.
A região acumula 6.011 acidentes de trânsito no período de um ano, com a participação de 4.854 carros e 4.142 motos. Foram 377 mortes no Vale em sinistros, sendo 78 em carros e 164 em motos, liderança absoluta dos motociclistas na mortalidade no trânsito.
Com uma frota de 1,45 milhão de veículos, segundo o Infosiga, a região registra 5,86% de percentual de fatalidade em acidentes de trânsito, com 2,59 mortes por cada grupo de 10 mil veículos e 14,90 óbitos por 100 mil habitantes.
Ranking da taxa de acidentes
Duas cidades da região estão entre as de maior taxa de vítimas do trânsito por 100 mil habitantes. São Vicente lidera o ranking estadual, com 17,74 vítimas e 58 mortes nos últimos 12 meses.
Taubaté é a 7ª cidade da lista paulista, com 45 mortes no período de um ano e taxa de 14,33. São José dos Campos está na 14ª posição do ranking, com 77 mortes e taxa de 10,95.
No geral, o Infosiga aponta que os custos dos acidentes de trânsito ao sistema público de saúde na região chegou a R$ 792 milhões nos últimos 12 meses.