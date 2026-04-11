O Jacareí empatou por 0 a 0 com o São Caetano na tarde deste sábado (11), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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No jogo de volta, dia 18, outro sábado, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o time do ABC tem a vantagem do empate, por conta da melhor campanha. E os comandados do técnico Augusto Ambrogi precisam vencer para seguirem na briga pelo acesso.

Como foi o jogo