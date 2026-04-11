O Jacareí empatou por 0 a 0 com o São Caetano na tarde deste sábado (11), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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No jogo de volta, dia 18, outro sábado, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o time do ABC tem a vantagem do empate, por conta da melhor campanha. E os comandados do técnico Augusto Ambrogi precisam vencer para seguirem na briga pelo acesso.
Como foi o jogo
Neste sábado, o São Caetano quase marcou aos 6min, em finalização da entrada da área, que acertou o travessão. Ainda houve desvio para escanteio. Em seguida, aos 9min, o Jacaré do Vale respondeu da mesma forma a atingiu o pé da trave direita, em jogada pela esqurda. Na sobra, o goleiro ainda fez uma defesa espetacular.
Depois, aos 17min, o São Caetano teve um pênalti marcado e, quando Caiuby já estava pronto para bater, o VAR analisou e viu que a falta foi fora da área.
Na maior parte do primeiro tempo, o Azulão era melhor e o Jacareí não conseguia pressionar, mesmo jogando em casa. E o primeiro tempo acabou sem gols.
Na etapa final, a situação mudou e o Jacareí começou pressionando. E, nos primeiros minutos, perdeu boas chances de abrir o placar.
E o Azulão só foi ameaçar para valer aos 47min, quando chegou com perigo e o goleiro César fez grande defesa.