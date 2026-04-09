A servidora Aline Cristina Ferreira da Silva, de 46 anos, gravou e compartilhou um vídeo com críticas à saúde em Caçapava antes de morrer dentro do hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), na manhã desta quinta-feira (9).
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O vídeo foi encaminhado por mensagem para pessoas que ela conhecia, por meio do WhatsApp. Nele, ela faz críticas às condições do hospital, aponta perseguições na Fusam e cita problemas na área de saúde da cidade.
A morte de Aline é investigada pela Polícia Civil. A principal linha de apuração, neste momento, é a hipótese de suicídio. A funcionária da Fusam morreu na manhã desta quinta-feira (9), dentro da própria unidade onde estava internada desde o dia 28 de março.
Segundo apurou OVALE, Aline aguardava vaga para atendimento em hospital ou unidade psiquiátrica por meio do Cross do governo estadual, que é a central de regulação de vagas para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
Segundo a Prefeitura de Caçapava, a servidora morreu durante o período de internação. A administração informou que a causa da morte ainda está sendo apurada pelos órgãos competentes.
Caso será investigado e passa por perícia
O corpo de Aline foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), responsável por determinar oficialmente a causa da morte. A Polícia Civil conduz a investigação e não descarta outras hipóteses até a conclusão dos laudos periciais.
O Sindicato dos Servidores de Caçapava e Jambeiro manifestou pesar pela morte da profissional, que atuava no setor de enfermagem como auxiliar ou técnica.
Sindicato cobra apuração rigorosa do caso
Em nota, a entidade destacou a gravidade do caso e cobrou rigor na apuração. “A morte de uma trabalhadora em unidade de saúde é um fato grave, que exige ser tratado com responsabilidade e respeito. Não cabe antecipar causas sem laudo e sem investigação conclusiva. O que se impõe é uma apuração séria e transparente”, afirmou.
O sindicato também ressaltou a importância de avaliar as condições de trabalho e aspectos ligados à saúde mental dos profissionais.
Procurada, a Prefeitura de Caçapava ainda não se manifestou sobre as críticas de Aline. O espaço segue aberto para a manifestação.
Procure o CVV
O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. O principal canal é o telefone 188, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, com ligação gratuita.
E-mail: apoioemocional@cvv.org.br.