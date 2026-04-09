09 de abril de 2026
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MORTE EM CAÇAPAVA

Aline gravou vídeo com críticas à saúde antes de morrer no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Aline Cristina durante a gravação do vídeo
Aline Cristina durante a gravação do vídeo

A servidora Aline Cristina Ferreira da Silva, de 46 anos, gravou e compartilhou um vídeo com críticas à saúde em Caçapava antes de morrer dentro do hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), na manhã desta quinta-feira (9).

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O vídeo foi encaminhado por mensagem para pessoas que ela conhecia, por meio do WhatsApp. Nele, ela faz críticas às condições do hospital, aponta perseguições na Fusam e cita problemas na área de saúde da cidade.

A morte de Aline é investigada pela Polícia Civil. A principal linha de apuração, neste momento, é a hipótese de suicídio. A funcionária da Fusam morreu na manhã desta quinta-feira (9), dentro da própria unidade onde estava internada desde o dia 28 de março.

Segundo apurou OVALE, Aline aguardava vaga para atendimento em hospital ou unidade psiquiátrica por meio do Cross do governo estadual, que é a central de regulação de vagas para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a Prefeitura de Caçapava, a servidora morreu durante o período de internação. A administração informou que a causa da morte ainda está sendo apurada pelos órgãos competentes.

Caso será investigado e passa por perícia

O corpo de Aline foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), responsável por determinar oficialmente a causa da morte. A Polícia Civil conduz a investigação e não descarta outras hipóteses até a conclusão dos laudos periciais.

O Sindicato dos Servidores de Caçapava e Jambeiro manifestou pesar pela morte da profissional, que atuava no setor de enfermagem como auxiliar ou técnica.

Sindicato cobra apuração rigorosa do caso

Em nota, a entidade destacou a gravidade do caso e cobrou rigor na apuração. “A morte de uma trabalhadora em unidade de saúde é um fato grave, que exige ser tratado com responsabilidade e respeito. Não cabe antecipar causas sem laudo e sem investigação conclusiva. O que se impõe é uma apuração séria e transparente”, afirmou.

O sindicato também ressaltou a importância de avaliar as condições de trabalho e aspectos ligados à saúde mental dos profissionais.

Procurada, a Prefeitura de Caçapava ainda não se manifestou sobre as críticas de Aline. O espaço segue aberto para a manifestação.

Procure o CVV

O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. O principal canal é o telefone 188, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, com ligação gratuita.

Principais Contatos CVV:

Telefone: 188 (ligação gratuita 24h).

Chat: Disponível no site cvv.org.br.

E-mail: apoioemocional@cvv.org.br.

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