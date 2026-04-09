A servidora Aline Cristina Ferreira da Silva, de 46 anos, gravou e compartilhou um vídeo com críticas à saúde em Caçapava antes de morrer dentro do hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), na manhã desta quinta-feira (9).

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O vídeo foi encaminhado por mensagem para pessoas que ela conhecia, por meio do WhatsApp. Nele, ela faz críticas às condições do hospital, aponta perseguições na Fusam e cita problemas na área de saúde da cidade.