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INVESTIMENTO

Empresa anuncia investimento de R$ 230 milhões e fábrica no Vale

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Empresa deve expandir em Cruzeiro
Empresa deve expandir em Cruzeiro

O Grupo Jefer anunciou um investimento de cerca de R$ 230 milhões para instalar uma fábrica em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, com foco na produção de tubos, chapas e perfis de aço.

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Segundo a empresa, a nova unidade reforça a atuação do grupo no setor metalúrgico, área em que já opera há mais de 20 anos.

Fábrica será instalada em área industrial já existente

A planta será implantada em um galpão localizado na entrada da cidade, estrutura que já abrigou outras empresas no passado, mas que estava sem uso. A reutilização do espaço é vista como estratégica para reativar a infraestrutura industrial local.

Produção pode chegar a 300 mil toneladas por ano

O projeto prevê capacidade de produção entre 250 mil e 300 mil toneladas anuais, o que coloca a futura fábrica entre os empreendimentos industriais de grande porte na região.

Impacto econômico e geração de empregos

O anúncio do investimento gera expectativa positiva entre moradores e empresários. A instalação da unidade pode impulsionar a economia local, com a criação de empregos diretos e indiretos, além de movimentar cadeias produtivas ligadas ao setor.

Até o momento, não foram divulgados prazos para o início das obras nem para o começo das operações.

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