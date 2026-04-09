O Grupo Jefer anunciou um investimento de cerca de R$ 230 milhões para instalar uma fábrica em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, com foco na produção de tubos, chapas e perfis de aço.

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Segundo a empresa, a nova unidade reforça a atuação do grupo no setor metalúrgico, área em que já opera há mais de 20 anos.