O Grupo Jefer anunciou um investimento de cerca de R$ 230 milhões para instalar uma fábrica em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, com foco na produção de tubos, chapas e perfis de aço.
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Segundo a empresa, a nova unidade reforça a atuação do grupo no setor metalúrgico, área em que já opera há mais de 20 anos.
Fábrica será instalada em área industrial já existente
A planta será implantada em um galpão localizado na entrada da cidade, estrutura que já abrigou outras empresas no passado, mas que estava sem uso. A reutilização do espaço é vista como estratégica para reativar a infraestrutura industrial local.
Produção pode chegar a 300 mil toneladas por ano
O projeto prevê capacidade de produção entre 250 mil e 300 mil toneladas anuais, o que coloca a futura fábrica entre os empreendimentos industriais de grande porte na região.
Impacto econômico e geração de empregos
O anúncio do investimento gera expectativa positiva entre moradores e empresários. A instalação da unidade pode impulsionar a economia local, com a criação de empregos diretos e indiretos, além de movimentar cadeias produtivas ligadas ao setor.
Até o momento, não foram divulgados prazos para o início das obras nem para o começo das operações.