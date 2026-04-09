Uma funcionária do Hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) morreu dentro da unidade na manhã desta quinta-feira (9).

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Segundo a Prefeitura de Caçapava, ela estava internada e evoluiu a óbito. A administração disse que a causa da morte está sendo apurada pelos órgãos competentes.