Uma funcionária do Hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava) morreu dentro da unidade na manhã desta quinta-feira (9).
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Segundo a Prefeitura de Caçapava, ela estava internada e evoluiu a óbito. A administração disse que a causa da morte está sendo apurada pelos órgãos competentes.
A servidora se chama Aline Cristina Ferreira da Silva, de 46 anos. Ela trabalhava no setor de enfermagem, como auxiliar ou técnica.
Em nota, o Sindicato dos Servidores de Caçapava e Jambeiro manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da servidora e cobrou transparência na apuração do caso.
“A morte de uma trabalhadora em unidade de saúde é um fato grave, que exige ser tratado com a devida responsabilidade e respeito. Diante das circunstâncias, não cabe antecipar causas sem laudo e sem investigação conclusiva. O que se impõe é uma apuração séria, responsável e transparente, inclusive quanto às condições de atendimento e acompanhamento prestado”, afirmou o sindicato.
“Também é importante que sejam observados, com a devida cautela, os aspectos relacionados ao ambiente de trabalho e à saúde mental dos profissionais. Não se trata de explorar uma tragédia, mas de reafirmar o compromisso com a vida, a dignidade e a verdade. Eventuais falhas, se constatadas, devem ser devidamente apuradas e tratadas nos termos da lei. Que haja investigação, transparência e respeito.”
O corpo da servidora deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.