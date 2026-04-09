A Justiça determinou que a Prefeitura de Taubaté readmita, em até 30 dias, um servidor que havia sido aposentado em junho de 2024 por suposta "incapacidade permanente para o trabalho". A sentença foi expedida após uma perícia judicial descartar o quadro de invalidez psiquiátrica.

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Na decisão, datada de 28 de março, o juiz Bruno Ramos Mendes, da Vara da Fazenda Pública, declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a aposentadoria por invalidez permanente de Nilton Francisco Pereira dos Santos. O magistrado negou, no entanto, o pedido para que a Prefeitura fosse condenada a pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais.