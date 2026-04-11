Uma mulher de 28 anos, mãe de dois filhos, vive dias de angústia e desespero em São José dos Campos. Segundo relatos, R. vem sendo ameaçada e perseguida pelo ex-marido, de 32 anos, e já não consegue mais sair de casa ou sequer retornar do trabalho com tranquilidade.

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Temendo pela própria vida, a vítima já deixou sua residência junto com os filhos e está abrigada em um local seguro. Mesmo assim, o medo persiste.