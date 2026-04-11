Uma mulher de 28 anos, mãe de dois filhos, vive dias de angústia e desespero em São José dos Campos. Segundo relatos, R. vem sendo ameaçada e perseguida pelo ex-marido, de 32 anos, e já não consegue mais sair de casa ou sequer retornar do trabalho com tranquilidade.
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Temendo pela própria vida, a vítima já deixou sua residência junto com os filhos e está abrigada em um local seguro. Mesmo assim, o medo persiste.
R. disse que já registrou diversos boletins de ocorrência contra o agressor, mas ele continua a persegui-la, ignorando qualquer limite e ampliando o sentimento de insegurança. Ela também já pediu medida protetiva contra o ex-marido.
“Eu não aguento mais, não aguento mais. Tenho quatro BO’s nas costas dele. Eu não posso nem vir embora do meu serviço. A polícia acabou de sair daqui de casa”, disse a mulher.
“Acabei de descer da van, acabei de chegar do serviço e ele me pegou aqui para tentar me matar de novo. Eu estou cansada. Então, quem puder me ajudar, por favor, me ajuda”, afirmou.
Mulher denuncia ameaças constantes
Segundo a própria vítima, ela vive sob constantes ameaças, com medo de sair para trabalhar e, principalmente, de voltar para casa. O temor maior é não sobreviver a essa violência. “Tenho medo de ser morta por ele”, disse R., evidenciando a gravidade da situação e o nível de desespero enfrentado diariamente.
A rotina, que deveria ser de luta e cuidado com os filhos, transformou-se em um cenário de tensão constante. O receio de se tornar mais uma vítima da violência doméstica aumenta a cada dia.
O caso escancara uma realidade dura e recorrente: mulheres que, mesmo após o fim de um relacionamento, continuam presas ao ciclo de violência.