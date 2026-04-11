Um homem com um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido entre 2024 e 2025, foi preso na noite dessa sexta-feira (10) em São José dos Campos.

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A prisão ocorreu quando, por volta das 22h30, policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na rua Benedito Fraga da Silva, no bairro Galo Branco, na região leste.