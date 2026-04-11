Um homem com um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido entre 2024 e 2025, foi preso na noite dessa sexta-feira (10) em São José dos Campos.
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A prisão ocorreu quando, por volta das 22h30, policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na rua Benedito Fraga da Silva, no bairro Galo Branco, na região leste.
Na ocasião, eles abordaram um homem em atitude suspeita. Após consultar os antecedentes criminais foi constatada a existência do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.
O criminoso foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.