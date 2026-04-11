A Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação em São José dos Campos, foi interditada neste sábado (11) para etapa de manutenção na estrutura. Desta vez, a interdição ocorre na pista superior da ponte.
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A interdição foi necessária, informou a Prefeitura, para o preenchimento dos pontos de fixação das agulhas utilizadas no acesso por rapel, técnica empregada nos serviços de inspeção e manutenção realizados recentemente na ponte.
A Prefeitura disse que a interdição deste sábado é pontual e tem caráter técnico, sem previsão de novos bloqueios prolongados no local.
Interdição anterior
A Ponte estaiada foi interditada em 23 de março, e liberada na noite de 26 de março, após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.
Na ocasião, os serviços incluíram conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem, além de uma inspeção detalhada dos cabos de sustentação. Por conta da altura, os trabalhos foram feitos com apoio de alpinistas industriais e engenheiros especializados, utilizando técnicas de rapel.