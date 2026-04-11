A Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação em São José dos Campos, foi interditada neste sábado (11) para etapa de manutenção na estrutura. Desta vez, a interdição ocorre na pista superior da ponte.

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A interdição foi necessária, informou a Prefeitura, para o preenchimento dos pontos de fixação das agulhas utilizadas no acesso por rapel, técnica empregada nos serviços de inspeção e manutenção realizados recentemente na ponte.