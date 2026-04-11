Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (11), por volta das 16h55, após equipes da PM atenderam a uma ocorrência de roubo em um estacionamento comercial localizado na zona leste da cidade.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares. Segundo informações, ele havia subtraído R$ 40 da vítima antes de ser detido.