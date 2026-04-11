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PRISÃO POR ROUBO

PM prende suspeito por roubo em estacionamento comercial de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (11), por volta das 16h55, após equipes da PM atenderam a uma ocorrência de roubo em um estacionamento comercial localizado na zona leste da cidade.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares. Segundo informações, ele havia subtraído R$ 40 da vítima antes de ser detido.

Com apoio do CGP-1 e da Equipe Charlie, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária para registro da ocorrência.

A autoridade policial tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência por roubo. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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