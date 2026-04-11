Um homem procurado pela Justiça por quatro crimes foi preso em São José dos Campos, por volta de 14h dessa sexta-feira (10), durante patrulhamento de equipe do Comando Delegado, da Polícia Militar.
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Os policiais receberam a informação de que o foragido estava nas proximidades da Estrada do Imperador, que faz a ligação entre os bairros Chácaras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos, com o Rio Comprido, em Jacareí,
Após patrulhamento pela região, o suspeito foi localizado e abordado na estrada. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta via Copom, constou mandado de prisão pelos crimes de dano, ameaça, injúria e lesão corporal, todos do Código Penal.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, na qual o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado, permanecendo o homem preso e à disposição da Justiça.