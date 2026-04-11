Um homem procurado pela Justiça por quatro crimes foi preso em São José dos Campos, por volta de 14h dessa sexta-feira (10), durante patrulhamento de equipe do Comando Delegado, da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais receberam a informação de que o foragido estava nas proximidades da Estrada do Imperador, que faz a ligação entre os bairros Chácaras Reunidas, na zona sul de São José dos Campos, com o Rio Comprido, em Jacareí,