O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), classificou como “inadmissível” o episódio da professora agredida por um aluno de 14 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no bairro Jardim Pôr do Sol.
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A agressão ocorreu na manhã de terça-feira (7), após a professora retirar a prova do estudante por suspeita de cola.
“É inadmissível qualquer tipo de agressão no ambiente escolar, seja contra professores ou alunos. Temos protocolos e ações preventivas, e esse caso está sendo apurado com cautela para que todas as medidas necessárias sejam tomadas”, afirmou Anderson, após reunião do programa São José Unida, nessa sexta-feira (10).
'Caso isolado'
Segundo ele, trata-se de um caso isolado que está sendo acompanhado internamente. Ele destacou que a rede municipal conta com equipes multidisciplinares para prevenir situações de conflito.
Anderson ressaltou que as escolas possuem diretores, coordenadores pedagógicos, assistentes sociais e psicólogos atuando de forma integrada, além de parcerias com o Judiciário para orientação na mediação de conflitos.
“A gente tem que fazer todo esse processo, a polícia está trabalhando, o judiciário também trabalhando no processo. Também nossas equipes da Secretaria de Educação que trabalham com esses casos. A gente tem, por exemplo, uma grande parceria com um juiz da nossa cidade, que trabalha toda a parte de conflitos”, afirmou.
Anderson ressaltou ainda que a administração municipal acompanha o caso e avalia possíveis ajustes nos protocolos de segurança e convivência escolar para evitar novos episódios.
Segurança nas escolas em debate
O caso reacende discussões sobre a violência no ambiente escolar e a importância de estratégias de prevenção, acompanhamento psicológico e mediação de conflitos entre alunos e professores.
A Secretaria de Educação informou que segue acompanhando a situação e prestando apoio à docente, enquanto as investigações continuam sob responsabilidade das autoridades competentes.
Entenda o caso
A professora da rede municipal de São José dos Campos foi agredida por um estudante de 14 anos após retirar sua prova por suspeita de cola.
Segundo o boletim de ocorrência, após a advertência, o adolescente deixou a sala sem autorização acompanhado de outros quatro alunos e passou a provocar a docente no corredor.
Na tentativa de evitar novas interrupções, a professora fechou a porta da sala e bloqueou a entrada com uma carteira. No entanto, ao reabrir o acesso, o aluno apontado como principal envolvido chutou a porta com força, atingindo a vítima, que caiu no chão.
Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que a professora sofre uma convulsão logo após a queda. Quando equipes da Guarda Civil Municipal chegaram ao local, ela ainda estava desorientada.
Além da agressão física, os adolescentes também proferiram ofensas contra a docente, com termos como “velha”, o que agravou a ocorrência com injúria contra pessoa idosa.
A professora foi socorrida pela própria filha e levada para atendimento médico, onde permaneceu internada até o registro da ocorrência.
O estudante responsável pelo chute foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a lesão corporal, dano ao patrimônio público e injúria. Ele foi encaminhado à Fundação Casa.
Os outros quatro alunos envolvidos foram identificados e responderão por ato infracional análogo à injúria. Após prestarem depoimento, foram liberados na presença dos responsáveis.