O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), classificou como “inadmissível” o episódio da professora agredida por um aluno de 14 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no bairro Jardim Pôr do Sol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A agressão ocorreu na manhã de terça-feira (7), após a professora retirar a prova do estudante por suspeita de cola.