Uma troca de tiros em pizzaria de Pindamonhangaba terminou com a morte de um homem, de 46 anos, e com um policial penal de 38 anos ferido em um dedo da mão, segundo boletim de ocorrência registrado após o caso nessa sexta-feira (10), na avenida Abel Corrêa Guimarães, na Vila Rica.

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De acordo com o registro, o caso teve início a partir de um litígio judicial envolvendo imóveis de herança. O homem, que depois morreu, teria ido até a pizzaria, onde o adversário estava acompanhado de um amigo, feito ameaças, saído do local e retornado armado pouco tempo depois.