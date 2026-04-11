O vereador Adrilles Jorge (União Brasil), da Câmara de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência após ameaças, incluindo de morte, nas redes sociais, segundo a denúncia do parlamentar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Adrilles disse ter sofrido injúrias e ofensas pessoais, compartilhadas nas redes sociais, após o posicionamento contrário ao PL (Projeto de Lei) da Misoginia, aprovado pelo Senado Federal. O texto agora tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília.