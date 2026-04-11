Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (10), caminhando na linha férrea com uma sacola cheia de drogas.
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A prisão ocorreu quando policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na rua C, no bairro Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos.
Eles avistaram um homem em atitude suspeita, carregando uma sacola preta na linha férrea. Ao perceber a aproximação da equipe, ele fugiu a pé em direção à mata, mas foi alcançado e abordado.
A equipe localizou as drogas na sacola, totalizando 14 microcápsulas de cocaína, 10 porções de maconha, três porções de dry e 42 porções de crack. Um celular e dinheiro em espécie também foram apreendidos.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou aos policiais que realizava o tráfico no local. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.