Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (10), caminhando na linha férrea com uma sacola cheia de drogas.

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A prisão ocorreu quando policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na rua C, no bairro Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos.