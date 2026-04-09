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OBRAS

Shibata mostra obra avançada de Guará e surpreende pelo tamanho

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Novo Shibata de Guará
Novo Shibata de Guará

O Shibata Supermercados divulgou nesta quinta-feira (9), imagens atualizadas da construção de sua nova unidade em Guaratinguetá, chamando a atenção pela dimensão e estrutura do empreendimento, que segue em ritmo acelerado.

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A nova loja, que tem previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2026, está sendo construída na rua Alberto Barbeta, 1400, no bairro Pedregulho. As imagens reforçam o porte do projeto, que contará com mais de 3.600 m² de área de vendas e 330 vagas de estacionamento.

O empreendimento será a 33ª unidade da rede e marcará a chegada do grupo à sua 18ª cidade no Estado de São Paulo. A estrutura inclui ainda 25 checkouts, consolidando o formato de hipermercado com foco em grande fluxo de clientes.

Além da área de compras, o projeto contempla um mall integrado, ampliando as possibilidades comerciais na região. O espaço terá 38 lojas satélites, distribuídas entre térreo e pavimentos superiores, incluindo uma loja âncora, com operações voltadas para alimentação, serviços e conveniência.

A obra também deve impactar diretamente a economia local. A estimativa é de geração de cerca de 300 empregos diretos e até 1.000 indiretos.

Com 49 anos de atuação, o Shibata possui atualmente 32 lojas em 17 cidades paulistas, somando mais de 190 mil m² de área de vendas e mais de 7 mil colaboradores.

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