O Shibata Supermercados divulgou nesta quinta-feira (9), imagens atualizadas da construção de sua nova unidade em Guaratinguetá, chamando a atenção pela dimensão e estrutura do empreendimento, que segue em ritmo acelerado.

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A nova loja, que tem previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2026, está sendo construída na rua Alberto Barbeta, 1400, no bairro Pedregulho. As imagens reforçam o porte do projeto, que contará com mais de 3.600 m² de área de vendas e 330 vagas de estacionamento.