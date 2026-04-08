08 de abril de 2026
APANHOU NA ESCOLA

Professora idosa é agredida por aluno e sofre convulsão em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Uma professora de 62 anos foi agredida por um aluno dentro de uma escola municipal de São José dos Campos na manhã desta ultima terça-feira (7). O caso ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no Jardim Pôr do Sol, e terminou com a vítima hospitalizada após sofrer convulsão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a professora retirou a prova de um estudante de 14 anos por suspeita de cola. O adolescente deixou a sala sem autorização, seguido por outros quatro alunos da mesma idade.

Ainda segundo o registro, o grupo passou a circular pelo corredor com o objetivo de provocar a docente. Para evitar novas interrupções, a professora fechou a porta e bloqueou a entrada com uma carteira.

Professora sofreu convulsão após ter sido agredida

No momento em que decidiu reabrir a sala, o aluno apontado como principal autor chutou a porta com força. O impacto atingiu a professora, que caiu no chão. Imagens das câmeras de segurança mostram que ela passou a convulsionar logo após a queda.

Além da agressão física, os estudantes também teriam ofendido a vítima com xingamentos relacionados à idade.

Quando a Guarda Civil Municipal chegou, a professora ainda estava desorientada. Ela foi socorrida pela filha e encaminhada para atendimento médico, permanecendo internada até o momento do registro da ocorrência.

Aluno agressor é encaminhado para a Fundação Casa

O adolescente responsável pelo chute foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a lesão corporal, dano ao patrimônio público e injúria contra pessoa idosa. Ele foi encaminhado à Fundação CASA.

Os outros quatro envolvidos foram identificados e responderão por ato infracional análogo à injúria. Após prestarem depoimento na delegacia, foram liberados na presença de seus responsáveis.

Câmeras auxiliam a investigação da polícia

As investigações contam com imagens do sistema de segurança da escola e o depoimento de uma testemunha, que confirmou a versão apresentada pela vítima. Mesmo hospitalizada, a professora manifestou interesse em representar formalmente contra os adolescentes.

