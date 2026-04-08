Uma professora de 62 anos foi agredida por um aluno dentro de uma escola municipal de São José dos Campos na manhã desta ultima terça-feira (7). O caso ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no Jardim Pôr do Sol, e terminou com a vítima hospitalizada após sofrer convulsão.
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a professora retirou a prova de um estudante de 14 anos por suspeita de cola. O adolescente deixou a sala sem autorização, seguido por outros quatro alunos da mesma idade.
Ainda segundo o registro, o grupo passou a circular pelo corredor com o objetivo de provocar a docente. Para evitar novas interrupções, a professora fechou a porta e bloqueou a entrada com uma carteira.
Professora sofreu convulsão após ter sido agredida
No momento em que decidiu reabrir a sala, o aluno apontado como principal autor chutou a porta com força. O impacto atingiu a professora, que caiu no chão. Imagens das câmeras de segurança mostram que ela passou a convulsionar logo após a queda.
Além da agressão física, os estudantes também teriam ofendido a vítima com xingamentos relacionados à idade.
Quando a Guarda Civil Municipal chegou, a professora ainda estava desorientada. Ela foi socorrida pela filha e encaminhada para atendimento médico, permanecendo internada até o momento do registro da ocorrência.
Aluno agressor é encaminhado para a Fundação Casa
O adolescente responsável pelo chute foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a lesão corporal, dano ao patrimônio público e injúria contra pessoa idosa. Ele foi encaminhado à Fundação CASA.
Os outros quatro envolvidos foram identificados e responderão por ato infracional análogo à injúria. Após prestarem depoimento na delegacia, foram liberados na presença de seus responsáveis.
Câmeras auxiliam a investigação da polícia
As investigações contam com imagens do sistema de segurança da escola e o depoimento de uma testemunha, que confirmou a versão apresentada pela vítima. Mesmo hospitalizada, a professora manifestou interesse em representar formalmente contra os adolescentes.