O estupro coletivo de uma menina de 12 anos, em São José dos Campos, foi gravado pelos agressores e os vídeos foram postados nas redes sociais. É o que aponta a denúncia, investigada pela Polícia Civil. Seis homens -- entre adolescentes e adultos -- participaram da violência.

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Vídeos que mostram o estupro coletivo passaram a circular em redes sociais e são alvo de investigação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O material foi anexado à denúncia.

Veja o que diz a menina de 12 anos