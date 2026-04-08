A Polícia Civil investiga a denúncia de que uma menina de 12 anos foi violentada por seis homens, entre adolescentes e adultos, no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos.

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O caso teria ocorrido no dia 22 de março, mas só foi relatado à polícia na última segunda-feira (6), com registro na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. Por se tratar de uma menor, o caso segue sob sigilo.