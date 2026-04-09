A Prefeitura de Lavrinhas divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Fernanda Maria da Silva, ocorrido nesta quinta-feira (9).

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De acordo com a administração municipal, Fernanda era professora efetiva da rede pública de ensino e atuava na EMEIEF “Governador Mário Covas”, onde era reconhecida pelo comprometimento, dedicação e carinho com os alunos ao longo de sua trajetória.