09 de abril de 2026
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LUTO

Professora da rede pública de ensino morre no Vale

Por Leandro Vaz | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Fernanda Maria da Silva
Fernanda Maria da Silva

A Prefeitura de Lavrinhas divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Fernanda Maria da Silva, ocorrido nesta quinta-feira (9).

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De acordo com a administração municipal, Fernanda era professora efetiva da rede pública de ensino e atuava na EMEIEF “Governador Mário Covas”, onde era reconhecida pelo comprometimento, dedicação e carinho com os alunos ao longo de sua trajetória.

Em nota, a Prefeitura manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e à comunidade escolar, destacando a importância da educadora para o município.

“Nos solidarizamos neste momento de dor e desejamos força e conforto a todos que enfrentam essa perda”, diz o comunicado.

A causa da morte não foi divulgada.

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