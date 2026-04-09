A Prefeitura de Lavrinhas divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Fernanda Maria da Silva, ocorrido nesta quinta-feira (9).
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De acordo com a administração municipal, Fernanda era professora efetiva da rede pública de ensino e atuava na EMEIEF “Governador Mário Covas”, onde era reconhecida pelo comprometimento, dedicação e carinho com os alunos ao longo de sua trajetória.
Em nota, a Prefeitura manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e à comunidade escolar, destacando a importância da educadora para o município.
“Nos solidarizamos neste momento de dor e desejamos força e conforto a todos que enfrentam essa perda”, diz o comunicado.
A causa da morte não foi divulgada.