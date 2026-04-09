09 de abril de 2026
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PROBLEMA

Homem invade banheiro de UBS e filma pacientes em Cruzeiro

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso terminou na polícia
Caso terminou na polícia

Um homem invadiu o banheiro da UBS  (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulo Romeu, filmou pacientes e gerou confusão em Cruzeiro.

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O episódio foi repudiado pela Prefeitura de Cruzeiro nesta quinta-feira (9).

De acordo com o registro oficial da ocorrência, o homem acessou dependências internas da unidade sem autorização e chegou a entrar no banheiro feminino por duas vezes, utilizando um celular para registrar imagens do local.

Homem filmou as pacientes e abordou funcionárias

Ainda segundo as informações, ele também filmou pacientes e abordou servidores de maneira inadequada, provocando transtornos no atendimento. Durante a ação, o indivíduo teria agido de forma agressiva, especialmente com funcionárias da unidade.

Em nota, a administração municipal classificou a situação como inaceitável, destacando que a invasão de áreas restritas, o desrespeito aos profissionais e a exposição de pacientes comprometem o funcionamento de um serviço essencial à população.

Medidas estão sendo adotadas, diz prefeitura

A Prefeitura informou que já adotou as medidas cabíveis e seguirá atuando em conjunto com as autoridades para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer.

Por fim, o município reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a proteção de servidores e cidadãos.

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