Um homem invadiu o banheiro da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulo Romeu, filmou pacientes e gerou confusão em Cruzeiro.
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O episódio foi repudiado pela Prefeitura de Cruzeiro nesta quinta-feira (9).
De acordo com o registro oficial da ocorrência, o homem acessou dependências internas da unidade sem autorização e chegou a entrar no banheiro feminino por duas vezes, utilizando um celular para registrar imagens do local.
Homem filmou as pacientes e abordou funcionárias
Ainda segundo as informações, ele também filmou pacientes e abordou servidores de maneira inadequada, provocando transtornos no atendimento. Durante a ação, o indivíduo teria agido de forma agressiva, especialmente com funcionárias da unidade.
Em nota, a administração municipal classificou a situação como inaceitável, destacando que a invasão de áreas restritas, o desrespeito aos profissionais e a exposição de pacientes comprometem o funcionamento de um serviço essencial à população.
Medidas estão sendo adotadas, diz prefeitura
A Prefeitura informou que já adotou as medidas cabíveis e seguirá atuando em conjunto com as autoridades para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer.
Por fim, o município reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a proteção de servidores e cidadãos.