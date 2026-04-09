Um homem invadiu o banheiro da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Paulo Romeu, filmou pacientes e gerou confusão em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio foi repudiado pela Prefeitura de Cruzeiro nesta quinta-feira (9).