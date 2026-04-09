09 de abril de 2026
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GALO BRANCO

Menina foi abandonada em praça após estupro coletivo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Após sofrer um estupro coletivo, uma menina de 12 anos foi cruelmente deixada em uma praça pública de São José dos Campos, apresentando sinais de embriaguez e vomitando.

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O ato violento contra a menina, ocorrido na zona leste de São José, foi registrado em vídeo pelos agressores, que, em seguida, divulgaram o material nas redes sociais, conforme aponta a denúncia que está sendo investigada pela Polícia Civil. Participaram da violência seis indivíduos, entre adolescentes e adultos.

Vídeos que documentam o estupro coletivo começaram a circular nas redes sociais e estão sob investigação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Esse material foi anexado à denúncia.

Menina sofreu estupro coletivo de 6 homens

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia foi formalizada pela mãe da vítima, que compareceu à delegacia acompanhada de uma testemunha no último dia 6 de abril. O crime teria ocorrido em 22 de março, no bairro Galo Branco, localizado na região leste.

Segundo o relato, a menina estava na pista de skate do bairro com uma amiga quando começou a interagir com um grupo de jovens. Um dos suspeitos teria oferecido bebida alcoólica à vítima, levando-a a um estado de embriaguez e lapsos de memória.

A partir desse ponto, de acordo com o relato policial, a adolescente foi levada até uma residência próxima, onde os abusos ocorreram enquanto ela estava inconsciente ou incapaz de reagir. A vítima relatou não se lembrar dos eventos após chegar ao local.

Violência foi gravada com celulares e vídeos foram postados no Instagram

Conforme ainda o boletim de ocorrência, os abusos foram registrados em vídeo e divulgados no Instagram, na seção "Melhores Amigos". Parte desse material já foi reunida por testemunhas, incluindo gravações de tela, imagens e conversas, e entregue à polícia.

Nos registros analisados, a vítima aparece desacordada, sendo exposta e tocada por outras pessoas. Existem também relatos sobre a existência de um vídeo mais extenso, que mostraria a participação de até seis indivíduos.

Testemunhas também apontaram possíveis envolvidos, incluindo adolescentes e adultos, cujas identidades estão sendo verificadas pela polícia.

Investigação em andamento

Após os acontecimentos, a menina foi abandonada em uma praça, onde foi encontrada embriagada, desorientada e passando mal. O caso está sob sigilo devido ao envolvimento de uma menor de idade.

A Polícia Civil informou que já solicitou exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) e está empenhada na identificação dos suspeitos, além da análise do material coletado.

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