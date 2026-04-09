Após sofrer um estupro coletivo, uma menina de 12 anos foi cruelmente deixada em uma praça pública de São José dos Campos, apresentando sinais de embriaguez e vomitando.

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O ato violento contra a menina, ocorrido na zona leste de São José, foi registrado em vídeo pelos agressores, que, em seguida, divulgaram o material nas redes sociais, conforme aponta a denúncia que está sendo investigada pela Polícia Civil. Participaram da violência seis indivíduos, entre adolescentes e adultos.