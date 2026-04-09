Wellington Silva Rangel Pereira, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 30 de março, quando foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A família pede ajuda para encontrá-lo. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.
Segundo informações da família, Wellington desapareceu por volta das 17h e, desde então, não deu mais notícias. A família tem recebido informações desencontradas sobre possíveis locais onde ele teria sido visto, mas até o momento nenhuma pista foi confirmada.
Mãe relata desespero e buscas sem resultado
Em relato à reportagem, a mãe afirmou que tem procurado o filho por diferentes regiões da cidade, sem sucesso.
“Estou andando o dia inteiro atrás de informações. Já fui em vários lugares e não encontrei nada. Disseram que ele poderia estar em alguns bairros, mas fui até lá e não achei. Estou desesperada”, disse.
Ela informou ainda que continuará as buscas nos próximos dias, após novas informações recebidas.
Família pede ajuda da população
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wellington seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato pelo telefone (12) 99138-2904, falar com Leila. A mãe fez um apelo e pediu ajuda para conseguir a localização do jovem.