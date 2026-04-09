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Onde está Wellington? Mãe busca pelo filho em SJC: 'Desesperada'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Wellington Silva Rangel Pereira, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 30 de março, quando foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A família pede ajuda para encontrá-lo. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.

Segundo informações da família, Wellington desapareceu por volta das 17h e, desde então, não deu mais notícias. A família tem recebido informações desencontradas sobre possíveis locais onde ele teria sido visto, mas até o momento nenhuma pista foi confirmada.

Mãe relata desespero e buscas sem resultado

Em relato à reportagem, a mãe afirmou que tem procurado o filho por diferentes regiões da cidade, sem sucesso.

“Estou andando o dia inteiro atrás de informações. Já fui em vários lugares e não encontrei nada. Disseram que ele poderia estar em alguns bairros, mas fui até lá e não achei. Estou desesperada”, disse.

Ela informou ainda que continuará as buscas nos próximos dias, após novas informações recebidas.

Família pede ajuda da população

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wellington seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato pelo telefone (12) 99138-2904, falar com Leila. A mãe fez um apelo e pediu ajuda para conseguir a localização do jovem.

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