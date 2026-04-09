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ACIDENTE

Carro capota na Dutra e causa lentidão no trânsito em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro capotou na rodovia
Carro capotou na rodovia

Um acidente foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (9) na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 141, em frente ao Parque Tecnológico de São José dos Campos, no sentido São Paulo.

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De acordo com as primeiras informações apuradas, um veículo capotou na pista. Equipes da concessionária CCR foram acionadas e prestam atendimento no local.

Até o momento, não há confirmação sobre vítimas nem detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O acidente impactou o trânsito na região, que apresentava lentidão, especialmente por conta do horário de pico, período em que o trecho costuma registrar maior fluxo de veículos.

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