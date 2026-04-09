A morte da educadora e professora Telma Camargo da Silva, aos 80 anos, provocou forte comoção entre alunos, ex-alunos, colegas de profissão e toda a comunidade escolar em São José dos Campos.
Reconhecida por sua trajetória dedicada à educação no Colégio Elo, Telma marcou gerações com seu olhar acolhedor, postura firme e compromisso com o desenvolvimento humano.
Segundo comunicado oficial, o velório ocorreu nesta quinta-feira (9), no Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos. O sepultamento foi no fim da tarde, no mesmo local.
Trajetória dedicada à educação
Ao longo de sua carreira, Telma atuou como professora e também em funções de liderança escolar, sendo lembrada não apenas pelo conhecimento que transmitia, mas principalmente pela forma como se relacionava com os alunos. Nas redes sociais, diversas homenagens reforçam o impacto de sua presença na vida de quem conviveu com ela.
“Você nunca deixou de me acolher. Sempre foi alguém que realmente se importava”, escreveu uma ex-aluna. Outra mensagem destaca. “Uma pessoa muito acolhedora e empática, que receba muita luz e siga em paz”.
Educadora nota 10 deixou lições para a vida
Também são frequentes os relatos que evidenciam sua influência duradoura na formação de estudantes. “Seus ensinamentos romperam os muros da escola e estarão eternizados em nossos corações”, publicou uma seguidora. “Telma fez parte da minha história. Foi um ser humano espetacular e sensível”, comentou outra.
Colegas de profissão e familiares ressaltam o legado deixado pela educadora, marcado por dedicação, ética e sensibilidade. “Ela deixará um legado incrível para muitos educadores e alunos”, afirmou uma professora.