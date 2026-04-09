A morte da educadora e professora Telma Camargo da Silva, aos 80 anos, provocou forte comoção entre alunos, ex-alunos, colegas de profissão e toda a comunidade escolar em São José dos Campos.

Reconhecida por sua trajetória dedicada à educação no Colégio Elo, Telma marcou gerações com seu olhar acolhedor, postura firme e compromisso com o desenvolvimento humano.

Segundo comunicado oficial, o velório ocorreu nesta quinta-feira (9), no Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos. O sepultamento foi no fim da tarde, no mesmo local.

Trajetória dedicada à educação